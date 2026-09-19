П’ятеро людей загинули від обстрілів Харківщини за добу – Синєгубов

Наслідки удару по Балаклії 18 вересня 2026 року. Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Четверо загиблих – у Балаклії, яку 18 вересня масовано атакували безпілотники, також 30-річний чоловік отримав смертельні поранення внаслідок атаки “шахеда” на електричку в Липкуватівці. Трагічні підсумки доби підбив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів п’ятеро людей загинули, постраждали 15 людей. У с. Липкуватівка Нововодолазької громади загинув 30-річний чоловік, постраждали 8 людей; у сел. Великий Бурлук зазнали поранень чоловіки 63 і 58 років та 73-річна жінка; у м. Балаклія загинули чоловіки 60, 55 і 74 років та 71-річна жінка, зазнали поранень жінки 56, 58 і 80 років; у сел. Слатине поранено 66-річного чоловіка”, – поінформував Синєгубов.

Раніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованого будинку в Балаклії витягли тіла подружжя – 74-річного чоловіка та 71-річної жінки. У Балаклійській громаді сьогодні – День жалоби.

Начальник ХОВА відзначив, що протягом доби по Харківській області росіяни вдарили п’ятьма КАБами, більш як пів сотнею різних безпілотників та двома ракетами (вони прилетіли по Індустріальному району Харкова).

“У м. Харків пошкоджено складське приміщення, багатоквартирний будинок”, – написав Синєгубов.

У різних районах області пошкоджені та зруйновані приватні та багатоповерхові будинки, склади, електромережі.