Безкоштовний пляж та VIP-зони: як змінилася Журавлівка у Харкові за літо 📹

Понад сотня безкоштовних шезлонгів, дитячий лабіринт, спортмайданчик та реконструйовані альтанки. У Харкові підбили підсумки літнього сезону благоустрою Журавлівського острова. За чотири місяці фахівці СКП «Харківзеленбуд» розчистили берег, завезли новий пісок і відновили комунальну інфраструктуру. Водночас на частині прибережної території з’явився приватний комплекс із VIP-альтанками та бунгало, який функціонує на правах оренди з метою самоокупності острова. Що саме зробили на локації та скільки коштує відпочинок — у матеріалі МГ “Об’єктив”.

Як змінився за літо Журавлівський острів? Вже осінь, тож можна підбивати підсумки. З травня цією територією, яка до того майже два десятиліття повністю була в оренді й мала назву «Акважур», опікувалися комунальники. Й головною зміною став безкоштовний вхід. Перше, за що взялися робітники — оновлення пляжу.

«Нам вдалося відновити головний пляж на цьому острові. Старий пісок, який уже ущільнився і майже бетоном став, ми його прибрали, завезли новий, більш пухкий», — розповідає речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

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На оновленому пляжі встановили понад сотню нових шезлонгів. Ними можна користуватися безоплатно.

«Наші фахівці зробили нові лежаки — більш зручні, більш сучасні і більш популярні серед наших відвідувачів. Окрім лежаків, наші фахівці цього сезону поставили закладні під майбутні навіси від сонця, захист від променів, для того, щоб можна було гарно полежати в тіньочку», — зазначає речник КП.

Серед іншої інфраструктури — нові роздягальні та старий, відновлений капітальний туалет. Також комунальники відремонтували спортмайданчик та облаштували велику нову ігрову зону для малих відвідувачів — з гойдалками та лабіринтом. Усе це для людей безоплатне. А скільки ж коштувало бюджету?





«Ми бюджетних коштів не витрачаємо. Все, що робиться — це якраз або з матеріалів, які ми маємо, або з матеріалів, які закуповує наше підприємство за власний рахунок. Але це не якісь космічні гроші, тому що ми розуміємо, що зараз витрачати якісь мільйони не дуже доречно. Створення подібних локацій з благоустрою, коли ми не ставимо величезні споруди — це якраз і є роботи з утримання території», — пояснює Кравченко.

Мета — аби острів був самоокупним. Таку позицію міськради офіційно проголосив головний архітектор Харкова Антон Коротовських. Тобто за рахунок охочих отримувати платні послуги обслуговуватиметься відпочинок безоплатний. Десятеро комунальників щодня стежать за чистотою, вивозом сміття та вбиральнею.

Тож на частину острова пустили орендарів. Вони розмістилися на прибережній ділянці за головним пляжем, який привели до ладу комунальники, облаштували на ній зону підвищеного комфорту та встановили оплату за свої послуги, але не за вхід — він лишається вільним.

«У нас на пляжі є лежачки, бунгало, бар, кальян. Людей було дуже багато, сезон пройшов дуже яскраво! З самого ранку в нас уже всі 200 лежаків були зайняті. Лежачки у нас 200 гривень у будні, 250 у вихідні. Бунгало — 1000 гривень у будні, 1500 у вихідні. Вхід на пляж безкоштовний, будь ласка, зі своїми покривальцями», — розповідає адміністраторка комплексу Ostriv City Beach Альона.

Облаштування цієї зони ми бачили ще у травні, але тоді багато робітники не розповіли. Як виявилось, монтували альтанки преміумкласу.

«У нас є телевізор, кондиціонер, холодильник, своя мангальна зона, свої лежачки на кожній альтанці. Ці альтанки розраховані на 12 людей, їх чотири в нас. Коштують 5 тисяч у будні та 6 тисяч у вихідні. Може, для когось 5 чи 6 тисяч це дорого, але на 12 людей це не така велика ціна. Вони користувалися попитом кожен день — люди брали їх під свята, корпоративи, дні народження», — говорить адміністраторка комплексу.

Й охочих відпочити з комфортом зустрічаємо одразу.

«У нас професійне свято, десь 15 людей. Є два варіанти — велика і маленька альтанки. Зараз виберемо і щось придумаємо. Це буде корпоратив», — ділиться планами відвідувач Андрій, який прийшов орендувати VIP-альтанку.

Як альтернатива на острові поки ще лишаються безоплатні альтанки, які встановили комунальники на заміну старим. Самі відпочивальники підтверджують: без проблем зайняли місце, яке сподобалось.

«У нас сьогодні два свята в одному: день народження сестри, ювілей 20 років, і гендер-паті — це таке свято, коли дізнаються стать дитини. Обрали це місце, бо тут затишно і недалеко від дому. Ніхто до нас не підходив, нічого не просив, грошей не вимагав. Усе безплатно, усе нормально», — розповідає відпочивальник Сергій.

Комунальники зауважують: через попит на такі місця часом доходило й до курйозів.

«Тут до кумедного доходило, що дехто о 6-й ранку приходив сюди на острів, щоб зайняти найкращу локацію для проведення свого свята. Дуже тішить, що ми спостерігаємо, коли приходить молодь, компанії від 20 до 25 років, то вони не залишають за собою сміття, вони виносять його сюди за межі острова. Ну от реально, ідеально чиста локація», — каже Кравченко.

Але наступного сезону альтанки вже можуть стати платними — оці, що комунальні.

«У перспективі ми плануємо, що вони будуть орендовані для того, щоб ми залучали кошти. Але яка це буде модель, тут я говорити зараз не можу, бо це трошки зарано», — додає речник «Харківзеленбуду».

І хоча літо минуло, життя на острові не зупиняється. Комунальники розчищають сухостій та готують до висадки верби, а бізнес із жовтня переходить на зимовий графік.

«І на зимовий період також думаємо, чи додати альтанки, бо сауни чи чани — це поки що все в розробці», — ділиться планами адміністраторка комплексу Ostriv City Beach.

«Скоріш за все, щось тут треба робити навіть взимку, бо я розумію, що відвідувачі будуть тут попри сніг та хурделицю», — підсумовує Кравченко.