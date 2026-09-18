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Фермер засіяв пшеницею: стародавнє поселення на Харківщині повернули державі

Актуально 17:46   18.09.2026
Тетяна Литвіна
Фермер засіяв пшеницею: стародавнє поселення на Харківщині повернули державі

Археологічний пам’ятник “Войтенки-1” поблизу Валок площею понад 34 га остаточно повернуто державі. Стародавнє поселення фермер використав під пшеницю.

Археологічна пам’ятка місцевого значення “Войтенки-1” – це унікальний археологічний комплекс. Він включає поселення та могильник пізньоримського часу – початку епохи Великого переселення народів (середина III – початок V століття). Комплекс належить черняхівській археологічній культурі. Ще 1997 року поселення визнане пам’яткою археології місцевого значення, розповіли у прокуратурі.

Незважаючи на охоронний статус, територію незаконно передали до комунальної власності Валківської міської ради, а потім в оренду фермерському господарству, яке засіяло її пшеницею.

“Виявивши порушення, Харківська обласна прокуратура звернулася до суду в інтересах держави. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги прокуратури: наказ про передачу ділянки у комунальну власність визнано незаконним та скасовано, договори оренди — недійсними, а відповідачів зобов’язано повернути її державі. Законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції”, – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Войтенки-1, археологічна пам'ятка, Валки Войтенки-1, археологічна пам'ятка, Валки

Наразі прокуратура забезпечила фактичне виконання судового рішення. До Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права комунальної власності та скасування оренди.

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Нагадаємо, три об’єкти у Харкові внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Це Пам’ятники архітектури національного значення “Успенський собор”, “Покровська церква” та пам’ятка історії національного значення “Будинок, де працював театр “Березіль” під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)”.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 17:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Археологічний пам’ятник “Войтенки-1” поблизу Валок площею понад 34 га остаточно повернуто державі. Стародавнє поселення фермер використав під пшеницю.".