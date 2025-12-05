Live

Три об’єкти Харкова – у Міжнародному списку під посиленим захистом

Культура 21:37   05.12.2025
Оксана Якушко
Три об’єкти Харкова – у Міжнародному списку під посиленим захистом

До Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом внесли пам’ятники архітектури національного значення «Успенський собор», «Покровська церква» та пам’ятка історії національного значення «Будинок, де працював театр “Березіль” під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)».

Це відбулося за поданням ХОВА до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Ці пам’ятки архітектури національного значення «Успенський собор», «Покровська церква» та пам’ятка історії національного значення «Будинок, де працював театр “Березіль” під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр)» мають виняткову архітектурну, історичну та культурну цінність для України та світу.

Рішення ухвалили 4 грудня під час 20-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. У засіданні взяла участь заступниця Міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар.

Культурні цінності, внесені до Міжнародного списку під посиленим захистом, користуються найвищим рівнем охорони згідно з другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року.

В умовах повномасштабної російської агресії Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши тим самим важливий прецедент у міжнародній практиці.

Загальна кількість українських об’єктів, внесених до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом, зросла до 46.

Автор: Оксана Якушко
