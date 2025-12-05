Три объекта Харькова – в Международном списке под усиленной защитой
В Международный список культурных ценностей под усиленной защитой внесли памятники архитектуры национального значения «Успенский собор», «Покровская церковь» и памятник истории национального значения «Дом, где работал театр «Березіль» под руководством Леся Курбаса (Харьковский академический украинский драматический театр)».
Это произошло после обращения ХОВА в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.
Эти памятники архитектуры национального значения — «Успенский собор», «Покровская церковь» и Харьковский академический украинский драматический театр — имеют исключительную архитектурную, историческую и культурную ценность для Украины и мира.
Решение приняли 4 декабря во время 20-го заседания Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В заседании приняла участие заместитель Министра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь.
Культурные ценности, внесенные в Международный список под усиленной защитой, пользуются самым высоким уровнем охраны согласно второму протоколу Гаагской конвенции 1954 года.
В условиях полномасштабной российской агрессии Украина стала первым государством в мире, масштабно применяющим механизм усиленной защиты во время войны, создав тем самым важный прецедент в международной практике.
Общее количество украинских объектов, внесенных в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой, выросло до 46.
Новости по теме:
- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: исторические памятники, памятник архитектуры, Покровский собор, Успенская церковь, Харьков, хова, ЮНЕСКО;
