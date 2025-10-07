Земельный участок с курганом вернули государству в Харьковской области
Участок с курганом незаконно выбыл из государственной собственности в 2014 году, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Земля находится в пределах памятника археологии местного значения — кургана, внесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (охранный номер 8681-Ха).
Такие земельные участки можно отчуждать только с согласия Кабминв Украины и уполномоченного органа в сфере охраны культурного наследия.
Тем не менее, в 2014 году районная госадминистрация незаконно передала землю площадью более 0,3 га, расположенной на территории Близнюковского поселкового совета, в частную собственность. После этого участок разделили, сдали в аренду и продали. Никаких согласований с компетентными органами не было.
Близнюковский райсуд удовлетворил иск Лозовской окружной прокуратуры, поданный в интересах государства в лице ХОВА, и принял решение о возвращении участка.
Читайте также: Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: исторические памятники, курган, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Земельный участок с курганом вернули государству в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 21:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок с курганом незаконно выбыл из государственной собственности в 2014 году, сообщает Харьковская областная прокуратура.".