Земельный участок с курганом вернули государству в Харьковской области

Происшествия 21:51   07.10.2025
Оксана Якушко
Участок с курганом незаконно выбыл из государственной собственности в 2014 году, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Земля находится в пределах памятника археологии местного значения — кургана, внесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (охранный номер 8681-Ха).

Такие земельные участки можно отчуждать только с согласия Кабминв Украины и уполномоченного органа в сфере охраны культурного наследия.

Тем не менее, в 2014 году районная госадминистрация незаконно передала землю площадью более 0,3 га, расположенной на территории Близнюковского поселкового совета, в частную собственность. После этого участок разделили, сдали в аренду и продали. Никаких согласований с компетентными органами не было.

Близнюковский райсуд удовлетворил иск Лозовской окружной прокуратуры, поданный в интересах государства в лице ХОВА, и принял решение о возвращении участка.

Автор: Оксана Якушко
