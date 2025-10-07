Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов

Инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля вместе с представителями Госпотребслужбы провели рейды на рынках Харькова и области.

«Во время рейдов устанавливалась законность порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира. Кроме того, проверено наличие обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы свежей рыбы, которая реализовывалась на рынках», — сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Там проинформировали, где и какие нарушения нашли.

«Так, в городе Чугуев обнаружен факт продажи свежей рыбы, а именно таких видов: карась серебристый, толстолобик. Общий вес составляет около 21 кг. На стихийном рынке в городе Златополь также выявлен факт продажи свежей рыбы, а именно судака. Общий вес составляет 3 кг», – говорится в сообщении.

Инспекторы отмечают: там продавали рыбу без документов, подтверждающих качество и законность ее приобретения. Таким образом, торговцы нарушили порядок приобретения и сбыта объектов животного мира и ст. 7 ЗУ «О животном мире». На лиц составили административные протоколы по части 1 статьи 88-1 КУоАП.

Напомним, в сентябре на территории Валковской громады обнаружили мужчину, который рыбачил запрещенным орудием лова. Отмечается, что гражданину удалось поймать 24 карпа и 13 толстолобиков. Сумма ущерба составляет более 136 тысяч гривен, сообщала Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.