Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля вместе с представителями Госпотребслужбы провели рейды на рынках Харькова и области.
«Во время рейдов устанавливалась законность порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира. Кроме того, проверено наличие обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы свежей рыбы, которая реализовывалась на рынках», — сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.
Там проинформировали, где и какие нарушения нашли.
«Так, в городе Чугуев обнаружен факт продажи свежей рыбы, а именно таких видов: карась серебристый, толстолобик. Общий вес составляет около 21 кг. На стихийном рынке в городе Златополь также выявлен факт продажи свежей рыбы, а именно судака. Общий вес составляет 3 кг», – говорится в сообщении.
Инспекторы отмечают: там продавали рыбу без документов, подтверждающих качество и законность ее приобретения. Таким образом, торговцы нарушили порядок приобретения и сбыта объектов животного мира и ст. 7 ЗУ «О животном мире». На лиц составили административные протоколы по части 1 статьи 88-1 КУоАП.
Напомним, в сентябре на территории Валковской громады обнаружили мужчину, который рыбачил запрещенным орудием лова. Отмечается, что гражданину удалось поймать 24 карпа и 13 толстолобиков. Сумма ущерба составляет более 136 тысяч гривен, сообщала Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.
Читайте также: «Не пропустите!»: Суперлуние можно будет увидеть на Харьковщине 7 октября
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, рейды, риба, ринок, рыба, рынок, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля вместе с представителями Госпотребслужбы провели рейды на рынках Харькова и области.".