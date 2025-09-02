На 136 тысяч гривен порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности

На территории Валковской громады обнаружили мужчину, который рыбачил запрещенным орудием лова.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области. Отмечается, что гражданину удалось поймать 24 карпа и 13 толстолобиков.

«В результате указанного правонарушения сумма ущерба рыбному хозяйству составляет более 136 тыс. грн», — подсчитали в экоинспекции.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85 КУоАП. Сообщается, что по заявлению экологов уже возбуждено уголовное производство.

Напомним, на прошлой неделе на ставку «Гонтовярский» в Богодуховском районе попался мужчина, ловивший речных раков сотней сеток, сообщал Харьковский рыбоохранный патруль. Гражданину удалось уловить 781 экземпляр раков. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составил 2 602 292 грн.