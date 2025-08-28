Миллионные убытки: почти 800 раков выловил мужчина на Харьковщине

27 августа около 08:00 на пруду «Гонтовярский» в Богодуховском районе попался мужчина, ловивший речных раков сотней сеток, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

«Таким образом гражданин словил 781 экземпляр раков речных общий вес которых составил 19,435 кг. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составил 2 602 292 грн. На место происшествия вызвали СОГ», — говорится в сообщении.

У мужчины изъяли запрещенные орудия ловли. Раков выпустили в природную среду.

На рыбалку составили административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 249 УКУ.

Напомним, с 15 августа в Харьковской области установили запрет на отлов раков в период их второй линьки. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Отлов раков во время запрета квалифицируется как грубое нарушение правил рыболовства в соответствии с частью 4 статьи 85 КУоАП и влечет штраф до 680 гривен. Кроме этого, за каждый незаконно добытый экземпляр рака придется возместить ущерб в размере 3332 гривны.