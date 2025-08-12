Новый запрет для рыбаков на Харьковщине: подробности, какие штрафы
С 15 августа в Харьковской области устанавливают запрет на отлов раков в период их второй линьки. Ограничения будут действовать до 30 сентября.
«Малоподвижность и естественная незащищенность раков во время линьки, вместо того чтобы вызвать сочувствие и желание защитить, часто привлекает любителей легкой добычи. Но стоит ли ради нескольких раков на тарелке лишать наших детей возможности увидеть эти удивительные создания в природной среде? Законодательство Украины строго наказывает за такие нарушения», – подчеркивает Харьковский рыбоохранный патруль.
Отлов раков во время запрета квалифицируется как грубое нарушение правил рыболовства в соответствии с частью 4 статьи 85 КУоАП и влечет штраф до 680 гривен. Кроме этого, за каждый незаконно добытый экземпляр рака придется возместить ущерб в размере 3332 гривны.
«Особенно опасно масштабное браконьерство во время запрета. Если незаконные занятия рыбным или другим водным добывающим промыслом причинили существенный вред, оно квалифицируется по статье 249 УКУ. В этом случае браконьеру грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен или даже ограничение свободы сроком до трех лет», — говорится в сообщении.
Дата публикации материала: 12 августа 2025 в 13:14
