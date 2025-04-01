Рыбаков Харьковщины предупредили об ограничениях с 1 апреля
С 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на вылов рыбы, напомнило Госрыбагентство.
«Для обеспечения комфортных репродуктивных условий для водных жителей с 1 апреля 2025 года на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбака или спиннингом с одной искусственной приманкой», — отметили в Госрыбагентстве.
Также запрещены: подводная охота и движение всех транспортных средств и моторных судов, кроме тех, которые использует рыбоохрана.
Перечень зон, где нельзя ловить рыбу, устанавливают для водоемов каждого региона отдельно. В Харьковской области в список входят 14 локаций на реке Северский Донец, девять — на Печенежском водохранилище, шесть — в границах бывшего Оскольского водохранилища, верховья и на мелкие участки Краснопавловского и Орельского водохранилищ. Полный список — тут.
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«Продолжительность нерестового запрета может отличаться в зависимости от регионов и водоемов. С точными сроками можно ознакомиться в Приложении 3 к Правилам любительской рыбалки», — дополнили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на вылов рыбы, напомнило Госрыбагентство".