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Рыбаков Харьковщины предупредили об ограничениях с 1 апреля

Общество 09:46   01.04.2025
Оксана Горун
Рыбаков Харьковщины предупредили об ограничениях с 1 апреля

С 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на вылов рыбы, напомнило Госрыбагентство.

«Для обеспечения комфортных репродуктивных условий для водных жителей с 1 апреля 2025 года на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбака или спиннингом с одной искусственной приманкой», — отметили в Госрыбагентстве.

Также запрещены: подводная охота и  движение всех транспортных средств и моторных судов, кроме тех, которые использует рыбоохрана.

Перечень зон, где нельзя ловить рыбу, устанавливают для водоемов каждого региона отдельно.  В Харьковской области в список входят 14 локаций на реке Северский Донец, девять — на Печенежском водохранилище, шесть — в границах бывшего Оскольского водохранилища, верховья и на мелкие участки Краснопавловского и Орельского водохранилищ. Полный список — тут.

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«Продолжительность нерестового запрета может отличаться в зависимости от регионов и водоемов. С точными сроками можно ознакомиться в Приложении 3 к Правилам любительской рыбалки», — дополнили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на вылов рыбы, напомнило Госрыбагентство".