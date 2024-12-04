Live
  • Ср 04.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.82

Порыбачил на более 170 тыс. грн: браконьер попался на Харьковщине

Общество 12:39   04.12.2024
Виктория Яковенко
Порыбачил на более 170 тыс. грн: браконьер попался на Харьковщине Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

3 декабря в 19:30 на пруду вблизи села Благодатное Чугуевского района обнаружили мужчину с запрещенным орудием лова – двумя сетками.

Браконьер успел выловить почти 30 кг рыбы: 98 экземпляров плотвы, пять серебристых карасей, а также сазан, судак и толстолоб, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На мужчину составил админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценили в 172 108 грн. Запрещенное орудие ловли и рыбу изъяли.

Читайте также: Рыба погибла в озере в Харькове: в воде могут быть химические вещества

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
04.12.2024, 10:10
Новости Харькова — главное за 4.12: «новая» тревога в городе, удары по области
Новости Харькова — главное за 4.12: «новая» тревога в городе, удары по области
04.12.2024, 12:57
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
03.12.2024, 17:37
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
04.12.2024, 08:41
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
«РФ попала дроном в человека»: в Купянске ранен пожилой мужчина
«РФ попала дроном в человека»: в Купянске ранен пожилой мужчина
04.12.2024, 12:54

Новости по теме:

15:36
На более 50 тыс. грн порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности
12:47
Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
15:54
Порыбачил на более 25 тыс. грн: в Харькове попался браконьер
15:55
Погубил рыбы на более 30 тыс. грн: в Харькове поймали браконьера
11:16
Порыбачил на более 50 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера

Вы читали новость: «Порыбачил на более 170 тыс. грн: браконьер попался на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 декабря в 19:30 на пруду вблизи села Благодатное Чугуевского района обнаружили мужчину с запрещенным орудием лова – двумя сетками.".