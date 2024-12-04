Порыбачил на более 170 тыс. грн: браконьер попался на Харьковщине
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
3 декабря в 19:30 на пруду вблизи села Благодатное Чугуевского района обнаружили мужчину с запрещенным орудием лова – двумя сетками.
Браконьер успел выловить почти 30 кг рыбы: 98 экземпляров плотвы, пять серебристых карасей, а также сазан, судак и толстолоб, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.
На мужчину составил админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценили в 172 108 грн. Запрещенное орудие ловли и рыбу изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патруль, порыбачил, рыба, сетки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 декабря в 19:30 на пруду вблизи села Благодатное Чугуевского района обнаружили мужчину с запрещенным орудием лова – двумя сетками.".