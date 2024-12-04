Порыбачил на более 170 тыс. грн: браконьер попался на Харьковщине

3 декабря в 19:30 на пруду вблизи села Благодатное Чугуевского района обнаружили мужчину с запрещенным орудием лова – двумя сетками.

Браконьер успел выловить почти 30 кг рыбы: 98 экземпляров плотвы, пять серебристых карасей, а также сазан, судак и толстолоб, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На мужчину составил админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценили в 172 108 грн. Запрещенное орудие ловли и рыбу изъяли.