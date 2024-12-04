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Порибалив на понад 170 тис. грн: браконьєр попався на Харківщині

Суспільство 12:39   04.12.2024
Вікторія Яковенко
Порибалив на понад 170 тис. грн: браконьєр попався на Харківщині Фото: Харківський рибоохоронний патруль

3 грудня о 19:30 на ставку поблизу села Благодатне Чугуївського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – двома сітками.

Браконьєр встиг виловити майже 30 кг риби: 98 екземплярів плітки, п’ять карасів сріблястих, а також сазан, судак та товстолоб, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 172 108 грн. Заборонене знаряддя лову та рибу вилучили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Порибалив на понад 170 тис. грн: браконьєр попався на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 грудня о 19:30 на ставку поблизу села Благодатне Чугуївського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – двома сітками.".