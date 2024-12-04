Порибалив на понад 170 тис. грн: браконьєр попався на Харківщині
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
3 грудня о 19:30 на ставку поблизу села Благодатне Чугуївського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – двома сітками.
Браконьєр встиг виловити майже 30 кг риби: 98 екземплярів плітки, п’ять карасів сріблястих, а також сазан, судак та товстолоб, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.
На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 172 108 грн. Заборонене знаряддя лову та рибу вилучили.
Читайте також: Риба загинула в озері у Харкові: у воді можуть бути хімічні речовини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: патруль, порыбачил, рыба, сетки, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Порибалив на понад 170 тис. грн: браконьєр попався на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 грудня о 19:30 на ставку поблизу села Благодатне Чугуївського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – двома сітками.".