Порибалив на понад 170 тис. грн: браконьєр попався на Харківщині

3 грудня о 19:30 на ставку поблизу села Благодатне Чугуївського району виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – двома сітками.

Браконьєр встиг виловити майже 30 кг риби: 98 екземплярів плітки, п’ять карасів сріблястих, а також сазан, судак та товстолоб, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 172 108 грн. Заборонене знаряддя лову та рибу вилучили.