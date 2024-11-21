Риба загинула в озері у Харкові: у воді можуть бути хімічні речовини
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
18 листопада в озері Колдибань поблизу вулиці Молодіжна в Індустріальному районі зафіксували мор риби.
Як повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі, загалом загинули 15 риб: 14 товстолобів та короп.
«Загибла риба була зосереджена у верхів’ї озера. При цьому вода має різкий неприємний запах, що може свідчити про наявність у воді хімічних речовин», – йдеться у повідомленні.
Орієнтовна сума збитків склала 54 638 гривень. Фахівці проінформували про цей факт відповідні служби.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мор, озеро, рыба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 листопада в озері Колдибань поблизу вулиці Молодіжна в Індустріальному районі зафіксували мор риби.".