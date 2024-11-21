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Риба загинула в озері у Харкові: у воді можуть бути хімічні речовини

Суспільство 15:17   21.11.2024
Вікторія Яковенко
Риба загинула в озері у Харкові: у воді можуть бути хімічні речовини Фото: Харківський рибоохоронний патруль

18 листопада в озері Колдибань поблизу вулиці Молодіжна в Індустріальному районі зафіксували мор риби.

Як повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі, загалом загинули 15 риб: 14 товстолобів та короп.

«Загибла риба була зосереджена у верхів’ї озера. При цьому вода має різкий неприємний запах, що може свідчити про наявність у воді хімічних речовин», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сума збитків склала 54 638 гривень. Фахівці проінформували про цей факт відповідні служби.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 листопада в озері Колдибань поблизу вулиці Молодіжна в Індустріальному районі зафіксували мор риби.".