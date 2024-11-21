Риба загинула в озері у Харкові: у воді можуть бути хімічні речовини

18 листопада в озері Колдибань поблизу вулиці Молодіжна в Індустріальному районі зафіксували мор риби.

Як повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі, загалом загинули 15 риб: 14 товстолобів та короп.

«Загибла риба була зосереджена у верхів’ї озера. При цьому вода має різкий неприємний запах, що може свідчити про наявність у воді хімічних речовин», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сума збитків склала 54 638 гривень. Фахівці проінформували про цей факт відповідні служби.