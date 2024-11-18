На Харківщині попався браконьєр: поліція вилучила понад пів тисячі рибин

34-річний рибалка виловив 551 одиницю риби з Печенізького водосховища забороненим знаряддям лову, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Викрили чоловіка 14 листопада. За даними правоохоронці, він рибалив на човні за допомогою сітки, яка є забороненою.

«Загальна довжина знаряддя лову сягала 91 метр. Матеріальна шкода, яку браконьєр завдав природному середовищу, перевищує 760 тисяч гривень», – зазначили у поліції.

У чоловіка вилучили гумовий човен, сітку та виловлену рибу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.