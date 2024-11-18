На Харківщині попався браконьєр: поліція вилучила понад пів тисячі рибин
Фото: ГУНП в Харківській області
34-річний рибалка виловив 551 одиницю риби з Печенізького водосховища забороненим знаряддям лову, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Викрили чоловіка 14 листопада. За даними правоохоронці, він рибалив на човні за допомогою сітки, яка є забороненою.
«Загальна довжина знаряддя лову сягала 91 метр. Матеріальна шкода, яку браконьєр завдав природному середовищу, перевищує 760 тисяч гривень», – зазначили у поліції.
У чоловіка вилучили гумовий човен, сітку та виловлену рибу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьер, ловил, поліція, рыба, ущерб, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний рибалка виловив 551 одиницю риби з Печенізького водосховища забороненим знаряддям лову, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".