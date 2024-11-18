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На Харківщині попався браконьєр: поліція вилучила понад пів тисячі рибин

Суспільство 12:34   18.11.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині попався браконьєр: поліція вилучила понад пів тисячі рибин Фото: ГУНП в Харківській області

34-річний рибалка виловив 551 одиницю риби з Печенізького водосховища забороненим знаряддям лову, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Викрили чоловіка 14 листопада. За даними правоохоронці, він рибалив на човні за допомогою сітки, яка є забороненою.

«Загальна довжина знаряддя лову сягала 91 метр. Матеріальна шкода, яку браконьєр завдав природному середовищу, перевищує 760 тисяч гривень», – зазначили у поліції.

У чоловіка вилучили гумовий човен, сітку та виловлену рибу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

На Харьковщине попался браконьер
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харьковщине попался браконьер
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харьковщине попался бракоьер
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний рибалка виловив 551 одиницю риби з Печенізького водосховища забороненим знаряддям лову, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".