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На Харьковщине попался браконьер: полиция изъяла более полутысячи рыб (фото)

Общество 12:34   18.11.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине попался браконьер: полиция изъяла более полутысячи рыб (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

34-летний рыбак выловил 551 единицу рыбы из Печенежского водохранилища запрещенным орудием ловли, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Разоблачили мужчину 14 ноября. По данным правоохранителей, он рыбачил на лодке с помощью запрещенной сетки.

«Общая длина орудия ловли достигала 91 метра. Материальный ущерб, нанесенный браконьером природной среде, превышает 760 тысяч гривен», — отметили в полиции.

У мужчины изъяли резиновую лодку, сетку и выловленную рыбу. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

На Харьковщине попался браконьер
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине попался браконьер
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине попался бракоьер
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний рыбак выловил 551 единицу рыбы из Печенежского водохранилища запрещенным орудием ловли, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".