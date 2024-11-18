На Харьковщине попался браконьер: полиция изъяла более полутысячи рыб (фото)

34-летний рыбак выловил 551 единицу рыбы из Печенежского водохранилища запрещенным орудием ловли, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Разоблачили мужчину 14 ноября. По данным правоохранителей, он рыбачил на лодке с помощью запрещенной сетки.

«Общая длина орудия ловли достигала 91 метра. Материальный ущерб, нанесенный браконьером природной среде, превышает 760 тысяч гривен», — отметили в полиции.

У мужчины изъяли резиновую лодку, сетку и выловленную рыбу. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.