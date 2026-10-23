Наловил на 550 тыс. грн: рыбоохранный патруль поймал браконьера на реке Уды

Браконьера с электроудочкой обнаружил на реке Уды под Харьковом рыбоохранный патруль. Мужчина успел наловить плотву, окуня, карася, щуку, судака и леща почти на 550 тысяч гривен.

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, грубое нарушение правил рыболовства было зафиксировано 22 октября 2026 года. Мужчина на резиновой лодке ловил рыбу на реке Уды возле поселка Песочин. При этом использовал запрещенное для любительского рыболовства орудие – электроудочку.

По данным патруля, он успел наловить: плотвы — 191 экз., окуня — 34 экз., карася серебристого — 32 экз., щуки – 17 экз., судака – 9 экз., леща – 1 экз.

«Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составляет 549 712 грн. На место происшествия вызван СОГ. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты», — сообщили рыбоохранники.

Составлен протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 249 УК Украины.

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