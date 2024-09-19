Live
  • Чт 19.09.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.11

100 карасей на 200 тыс грн – на Харьковщине поймали браконьера

Происшествия 18:12   19.09.2024
Оксана Якушко
100 карасей на 200 тыс грн – на Харьковщине поймали браконьера

Сеть и более 100 серебристых карасей изъяли у 59-летнего харьковчанина, сообщила Нацполиция.

17 мая полицейские узнали, что 59-летний харьковчанин сеткой ловил рыбу на озере. Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем изъяли более 100 серебристых карасей. Сумма ущерба, нанесенная браконьером окружающей среде, составляет более 200 тысяч гривен.

Правоохранители возбудили уголовное дело за браконьерство, ему «светит» до 3 лет.

Читайте также: На более 50 тыс. грн порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
Терехов объяснил, зачем в Харькове под обстрелами вставляют окна
19.09.2024, 10:52
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
19.09.2024, 18:21
КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов
КАБ ударил у подземной школы в Харькове — Терехов
19.09.2024, 10:34
Главные новости Харькова 19.09: бомбардировка Купянска, КАБ у подземной школы
Главные новости Харькова 19.09: бомбардировка Купянска, КАБ у подземной школы
19.09.2024, 19:27
Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой
Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой
19.09.2024, 11:40
Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения
Обстрел армии РФ убил 85-летнего жителя Харьковщины в день его рождения
19.09.2024, 19:15

Новости по теме:

12:47
Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
15:55
Погубил рыбы на более 30 тыс. грн: в Харькове поймали браконьера
11:16
Порыбачил на более 50 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера
21:30
Более сотни рыб, среди которых крупные, погубил житель Харьковщины (фото)
16:45
Наловил почти 50 кг рыбы: в Харькове поймали браконьера

Вы читали новость: «100 карасей на 200 тыс грн – на Харьковщине поймали браконьера»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 18:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сеть и более 100 серебристых карасей изъяли у 59-летнего харьковчанина, сообщила Нацполиция.".