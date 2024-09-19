100 карасей на 200 тыс грн – на Харьковщине поймали браконьера

Сеть и более 100 серебристых карасей изъяли у 59-летнего харьковчанина, сообщила Нацполиция.

17 мая полицейские узнали, что 59-летний харьковчанин сеткой ловил рыбу на озере. Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем изъяли более 100 серебристых карасей. Сумма ущерба, нанесенная браконьером окружающей среде, составляет более 200 тысяч гривен.

Правоохранители возбудили уголовное дело за браконьерство, ему «светит» до 3 лет.