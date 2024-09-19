100 карасей на 200 тыс грн – на Харьковщине поймали браконьера
Сеть и более 100 серебристых карасей изъяли у 59-летнего харьковчанина, сообщила Нацполиция.
17 мая полицейские узнали, что 59-летний харьковчанин сеткой ловил рыбу на озере. Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем изъяли более 100 серебристых карасей. Сумма ущерба, нанесенная браконьером окружающей среде, составляет более 200 тысяч гривен.
Правоохранители возбудили уголовное дело за браконьерство, ему «светит» до 3 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: браконьер, браконьерство, карась, Нацполиция, рыба, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сеть и более 100 серебристых карасей изъяли у 59-летнего харьковчанина, сообщила Нацполиция.".