На более 50 тыс. грн порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности

11 сентября около 06:00 на Софиевском пруду вблизи села Новософиевка в Богодуховском районе обнаружили мужчину с запрещенным орудием ловли – одной сеткой.

Браконьер успел выловить 19,5 кг рыбы: девять карпов и пять толстолобов, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На мужчину составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценили в 51 544 грн. Запретное орудие ловли и рыбу изъяли.