На более 50 тыс. грн порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
11 сентября около 06:00 на Софиевском пруду вблизи села Новософиевка в Богодуховском районе обнаружили мужчину с запрещенным орудием ловли – одной сеткой.
Браконьер успел выловить 19,5 кг рыбы: девять карпов и пять толстолобов, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.
На мужчину составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценили в 51 544 грн. Запретное орудие ловли и рыбу изъяли.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 сентября около 06:00 на Софиевском пруду вблизи села Новософиевка в Богодуховском районе обнаружили мужчину с запрещенным орудием ловли – одной сеткой.".