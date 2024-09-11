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На более 50 тыс. грн порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности

Общество 15:36   11.09.2024
Виктория Яковенко
На более 50 тыс. грн порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

11 сентября около 06:00 на Софиевском пруду вблизи села Новософиевка в Богодуховском районе обнаружили мужчину с запрещенным орудием ловли – одной сеткой.

Браконьер успел выловить 19,5 кг рыбы: девять карпов и пять толстолобов, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

На мужчину составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценили в 51 544 грн. Запретное орудие ловли и рыбу изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 сентября около 06:00 на Софиевском пруду вблизи села Новософиевка в Богодуховском районе обнаружили мужчину с запрещенным орудием ловли – одной сеткой.".