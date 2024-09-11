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На понад 50 тис. грн порибалив чоловік на Харківщині: подробиці

Суспільство 15:36   11.09.2024
Вікторія Яковенко
На понад 50 тис. грн порибалив чоловік на Харківщині: подробиці Фото: Харківський рибоохоронний патруль

11 вересня близько 06:00 на Софіївському ставку поблизу села Новософіївка у Богодухівському районі виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – однією сіткою.

Браконьєр встиг виловити 19,5 кг риби: дев’ять коропів та п’ять товстолобів, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 51 544 грн. Заборонене знаряддя лову та рибу вилучили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 вересня близько 06:00 на Софіївському ставку поблизу села Новософіївка у Богодухівському районі виявили чоловіка із забороненим знаряддям лову – однією сіткою.".