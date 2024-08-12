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Мор риби під Харковом: фахівці назвали збитки і відзначили запах каналізації

Суспільство 15:27   12.08.2024
Олена Нагорна
Мор риби під Харковом: фахівці назвали збитки і відзначили запах каналізації

У понад 16,5 мільйонів гривень оцінили попередні збитки внаслідок загибелі риби у ставку поблизу села Хроли Харківського району.

Держінспектори фіксували мор із 5 по 8 серпня. Мертва риба (сріблястий карась, плітка, короп і окунь) була зосереджена вздовж берега, переважно у водоростях та очереті, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Також фахівці відзначили сірий колір води у ставку з характерним запахом каналізації, що може свідчити про наявність у ньому стічних вод та хімічних речовин.

Станом на 12 серпня загинуло 10399 рибин, і сьогодні мор уже не спостерігався. Рибоохоронний патруль поінформував відповідні служби.

Нагадаємо, 5 серпня в обласній прокуратурі повідомили, що розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району. Після появи відповідної інформації у соцмережах на місце виїжджала комісія за участю представників прокуратури, поліції та екологічної інспекції, яка відібрала проби води. Також до лабораторії направили рибу – для встановлення причин загибелі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 15:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понад 16,5 мільйонів гривень оцінили попередні збитки внаслідок загибелі риби у ставку поблизу села Хроли Харківського району.".