Мором риби в річці під Харковом зайнялася прокуратура (фото)
Правоохоронці розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району, повідомляють в обласній прокуратурі.
Після появи відповідної інформації у соцмережах на місце виїжджала комісія за участю представників прокуратури, поліції та екологічної інспекції, яка відібрала проби води. Також до лабораторії направили рибу – для встановлення причин загибелі, йдеться у публікації.
Надалі мають призначити судові експертизи.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мор рыбы, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району, повідомляють в обласній прокуратурі.".