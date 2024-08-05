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Мором риби в річці під Харковом зайнялася прокуратура (фото)

Суспільство 19:26   05.08.2024
Олена Нагорна
Мором риби в річці під Харковом зайнялася прокуратура (фото)

Правоохоронці розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району, повідомляють в обласній прокуратурі.

Після появи відповідної інформації у соцмережах на місце виїжджала комісія за участю представників прокуратури, поліції та екологічної інспекції, яка відібрала проби води. Також до лабораторії направили рибу – для встановлення причин загибелі, йдеться у публікації.

Надалі мають призначити судові експертизи.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району, повідомляють в обласній прокуратурі.".