Мором риби в річці під Харковом зайнялася прокуратура (фото)

Правоохоронці розпочали слідство за фактом масового мору риби у річці Студенок у селі Хроли Харківського району, повідомляють в обласній прокуратурі.

Після появи відповідної інформації у соцмережах на місце виїжджала комісія за участю представників прокуратури, поліції та екологічної інспекції, яка відібрала проби води. Також до лабораторії направили рибу – для встановлення причин загибелі, йдеться у публікації.

Надалі мають призначити судові експертизи.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 ККУ).