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Мором рыбы в реке под Харьковом занялась прокуратура (фото)

Общество 19:26   05.08.2024
Елена Нагорная
Мором рыбы в реке под Харьковом занялась прокуратура (фото)

Правоохранители начали следствие по факту массового мора рыбы в реке Студенок в селе Хролы Харьковского района, сообщают в областной прокуратуре.

После появления соответствующей информации в соцсетях на место выезжала комиссия с участием представителей прокуратуры, полиции и экологической инспекции, которая отобрала пробы воды. Также в лабораторию направили рыбу — для установления причин гибели, говорится в публикации.

В дальнейшем должны назначить судебные экспертизы.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители начали следствие по факту массового мора рыбы в реке Студенок в селе Хролы Харьковского района, сообщают в областной прокуратуре.".