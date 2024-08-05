Мором рыбы в реке под Харьковом занялась прокуратура (фото)
Правоохранители начали следствие по факту массового мора рыбы в реке Студенок в селе Хролы Харьковского района, сообщают в областной прокуратуре.
После появления соответствующей информации в соцсетях на место выезжала комиссия с участием представителей прокуратуры, полиции и экологической инспекции, которая отобрала пробы воды. Также в лабораторию направили рыбу — для установления причин гибели, говорится в публикации.
В дальнейшем должны назначить судебные экспертизы.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мор рыбы, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители начали следствие по факту массового мора рыбы в реке Студенок в селе Хролы Харьковского района, сообщают в областной прокуратуре.".