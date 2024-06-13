Более полусотни рыб погибло в реке Уды на Харьковщине: выясняют причину (фото)
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
11 июня в реке Уды вблизи Жихорской дамбы на Харьковщине зафиксировали мор рыбы.
Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, погибшая рыба сосредоточена скоплениями вдоль берега. В общем погибли 511 рыб: плетка, щука, окунь, сазан, карп, сом, густера и другие виды.
«При этом вода в реке серого цвета с неприятным запахом, что может свидетельствовать о наличии в ней химических веществ. Управлению проинформированы соответствующие службы», — говорится в сообщении.
Ориентировочная сумма ущерба составила 457 215 гривен. О результатах лабораторных исследований и установлении причин гибели водных биоресурсов обещают проинформировать дополнительно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вещества, вода, мор, река, рыба, харьковщина, химические;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня в реке Уды вблизи Жихорской дамбы на Харьковщине зафиксировали мор рыбы.".