Более полусотни рыб погибло в реке Уды на Харьковщине: выясняют причину (фото)

11 июня в реке Уды вблизи Жихорской дамбы на Харьковщине зафиксировали мор рыбы.

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, погибшая рыба сосредоточена скоплениями вдоль берега. В общем погибли 511 рыб: плетка, щука, окунь, сазан, карп, сом, густера и другие виды.

«При этом вода в реке серого цвета с неприятным запахом, что может свидетельствовать о наличии в ней химических веществ. Управлению проинформированы соответствующие службы», — говорится в сообщении.

Ориентировочная сумма ущерба составила 457 215 гривен. О результатах лабораторных исследований и установлении причин гибели водных биоресурсов обещают проинформировать дополнительно.