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Более полусотни рыб погибло в реке Уды на Харьковщине: выясняют причину (фото)

Общество 15:57   13.06.2024
Виктория Яковенко
Более полусотни рыб погибло в реке Уды на Харьковщине: выясняют причину (фото) Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

11 июня в реке Уды вблизи Жихорской дамбы на Харьковщине зафиксировали мор рыбы.

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, погибшая рыба сосредоточена скоплениями вдоль берега. В общем погибли 511 рыб: плетка, щука, окунь, сазан, карп, сом, густера и другие виды.

«При этом вода в реке серого цвета с неприятным запахом, что может свидетельствовать о наличии в ней химических веществ. Управлению проинформированы соответствующие службы», — говорится в сообщении.

Ориентировочная сумма ущерба составила 457 215 гривен. О результатах лабораторных исследований и установлении причин гибели водных биоресурсов обещают проинформировать дополнительно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня в реке Уды вблизи Жихорской дамбы на Харьковщине зафиксировали мор рыбы.".