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Толстолобик и белый амур: более 150 тыс. рыб выпустили в озеро на Харьковщине

Общество 15:20   29.05.2024
Виктория Яковенко
Толстолобик и белый амур: более 150 тыс. рыб выпустили в озеро на Харьковщине Фото: Харьковский рыбоохраный патруль

с 6 по 20 мая на Харьковщине зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

В общем в озеро выпустили 157395 экземпляров молодежи водных биоресурсов. В частности, более 111 тысячи толстолобика и 46 тысяч карпа.

Зарыблением водоема занимались работники рыбоохранного патруля и Госпродпотребслужбы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "с 6 по 20 мая на Харьковщине зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.".