Толстолобик и белый амур: более 150 тыс. рыб выпустили в озеро на Харьковщине
Фото: Харьковский рыбоохраный патруль
с 6 по 20 мая на Харьковщине зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.
Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.
В общем в озеро выпустили 157395 экземпляров молодежи водных биоресурсов. В частности, более 111 тысячи толстолобика и 46 тысяч карпа.
Зарыблением водоема занимались работники рыбоохранного патруля и Госпродпотребслужбы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Змиеевская, Лиман, озеро, рыбы, ТЭС, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "с 6 по 20 мая на Харьковщине зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.".