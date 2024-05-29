Толстолобик и белый амур: более 150 тыс. рыб выпустили в озеро на Харьковщине

с 6 по 20 мая на Харьковщине зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС, озеро Лиман.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

В общем в озеро выпустили 157395 экземпляров молодежи водных биоресурсов. В частности, более 111 тысячи толстолобика и 46 тысяч карпа.

Зарыблением водоема занимались работники рыбоохранного патруля и Госпродпотребслужбы.