Товстолобик і білий амур: понад 150 тис. рибин випустили в озеро на Харківщині

з 6 по 20 травня у Харківській області зарибили водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.

Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Загалом в озеро випустили 157395 екземплярів молоді водних біоресурсів. Зокрема, понад 111 тисяч товстолобика та 46 тисяч коропа.

Зарибленням водойми займалися працівники рибоохоронного патруля та Держпродспоживслужби.