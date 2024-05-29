Товстолобик і білий амур: понад 150 тис. рибин випустили в озеро на Харківщині
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
з 6 по 20 травня у Харківській області зарибили водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.
Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.
Загалом в озеро випустили 157395 екземплярів молоді водних біоресурсів. Зокрема, понад 111 тисяч товстолобика та 46 тисяч коропа.
Зарибленням водойми займалися працівники рибоохоронного патруля та Держпродспоживслужби.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Змиеевская, Лиман, озеро, рыбы, ТЭС, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "з 6 по 20 травня у Харківській області зарибили водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.".