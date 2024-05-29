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Товстолобик і білий амур: понад 150 тис. рибин випустили в озеро на Харківщині

Суспільство 15:20   29.05.2024
Вікторія Яковенко
Товстолобик і білий амур: понад 150 тис. рибин випустили в озеро на Харківщині Фото: Харківський рибоохоронний патруль

з 6 по 20 травня у Харківській області зарибили водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.

Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Загалом в озеро випустили 157395 екземплярів молоді водних біоресурсів. Зокрема, понад 111 тисяч товстолобика та 46 тисяч коропа.

Зарибленням водойми займалися працівники рибоохоронного патруля та Держпродспоживслужби.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "з 6 по 20 травня у Харківській області зарибили водойму-охолоджувач Зміївської ТЕС, озеро Лиман.".