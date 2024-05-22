Двоє чоловіків на Харківщини сіткою наловили 26 кг риби: збитки – 43 тис. грн
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
На Забродівському водосховищі в Богодухівському районі 21 травня близько 06:00 викрили двох чоловіків, які з човна сіткою ловили рибу та завдали шкоди державі.
Загалом порушники незаконно зловили лина – 13 екз., сазана – 4 екз., карася сріблястого – 2 екз., товстолобика – 1 екз. та червонокнижного карася золотого – 3 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 26 кг, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у 42388 гривень Заборонене знаряддя лову, човен та пійману рибу вилучили.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 13:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Забродівському водосховищі в Богодухівському районі 21 травня близько 06:00 викрили двох чоловіків, які з човна сіткою ловили рибу та завдали шкоди державі.".