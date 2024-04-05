Понад сотню рибин, серед яких великі, погубив житель Харківщини (фото)

40-річний мешканець села Новоолександрівка Куп’янського району виловив понад сотню рибин. Їх, а також гумовий човен та заборонені сітки правоохоронці виявили в авто чоловіка під час перевірки 4 квітня.

Серед риб, яких виловив браконьєр, були карасі, товстолобик та щука, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Загальну вартість завданих державі збитків розрахували на рівні 180 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) ККУ. Чоловікові загрожує штраф від 17 до 51 тисяч гривень або обмеження волі на строк до трьох років.