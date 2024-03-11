Наловив майже 50 кг риби: у Харкові піймали браконьєра

На веслувальному каналі поблизу вулиці Академіка Павлова 7 березня викрили чоловіка, який сіткою ловив рибу та завдав шкоди державі.

«Близько 22 години було виявлено особу, яка здійснювала лов водних біоресурсів з криги забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 4 шт. та виловив такі водні біоресурси: карась сріблястий – 146 екз., судак – 2 екз., йорж – 2 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 46 кг», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у понад 238 тисяч гривень. На місце інспектори викликали слідчих. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушника вилучили.