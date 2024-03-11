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Наловил почти 50 кг рыбы: в Харькове поймали браконьера

Общество 16:45   11.03.2024
Виктория Яковенко
Наловил почти 50 кг рыбы: в Харькове поймали браконьера Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

На гребном канале вблизи улицы Академика Павлова 7 марта разоблачили мужчину, который сеткой ловил рыбу и нанес ущерб государству.

«Около 22 часов был обнаружен мужчина, который осуществлял ловлю водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сетками из погреба в количестве 4 шт. и выловил следующие водные биоресурсы: карась серебристый – 146 экз., судак – 2 экз., ерш – 2 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 46 кг», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб более чем в 238 тысяч гривен. На место инспекторы вызвали следователей. Рыбу и запрещенное орудие ловли у нарушителя изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На гребном канале вблизи улицы Академика Павлова 7 марта разоблачили мужчину, который сеткой ловил рыбу и нанес ущерб государству.".