Наловил почти 50 кг рыбы: в Харькове поймали браконьера

На гребном канале вблизи улицы Академика Павлова 7 марта разоблачили мужчину, который сеткой ловил рыбу и нанес ущерб государству.

«Около 22 часов был обнаружен мужчина, который осуществлял ловлю водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сетками из погреба в количестве 4 шт. и выловил следующие водные биоресурсы: карась серебристый – 146 экз., судак – 2 экз., ерш – 2 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 46 кг», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб более чем в 238 тысяч гривен. На место инспекторы вызвали следователей. Рыбу и запрещенное орудие ловли у нарушителя изъяли.