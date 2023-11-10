Наловил рыбы на 100 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
7 ноября на пруду возле поселка Пересечное разоблачили браконьера.
Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, мужчина выловил 39 экземпляров карпа.
«Выловленные водные биоресурсы не соответствовали минимальному размеру. Общий вес незаконно добываемых водных биоресурсов составил 11,6 кг», — отметили в патруле.
Специалисты оценили ущерб в 100 тысяч гривен. На нарушителя составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рыбу у мужчины изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьер, карп, наловил, патруль, протокол, риба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября на пруду возле поселка Пересечное разоблачили браконьера.".