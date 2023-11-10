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Наловил рыбы на 100 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера

Общество 13:39   10.11.2023
Виктория Яковенко
Наловил рыбы на 100 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

7 ноября на пруду возле поселка Пересечное разоблачили браконьера.

Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, мужчина выловил 39 экземпляров карпа.

«Выловленные водные биоресурсы не соответствовали минимальному размеру. Общий вес незаконно добываемых водных биоресурсов составил 11,6 кг», — отметили в патруле.

Специалисты оценили ущерб в 100 тысяч гривен. На нарушителя составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рыбу у мужчины изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября на пруду возле поселка Пересечное разоблачили браконьера.".