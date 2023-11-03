Погубил рыбы более чем на 100 тыс. грн: в Печенегах поймали браконьера

Вблизи плотины Печенежского водохранилища в Харьковской области 2 ноября обнаружили браконьера, который незаконно наловил более 25 килограммов рыбы.

«В 13:00 был обнаружен гражданин, который осуществлял вывоз из водоема незаконно добытых водных биоресурсов, а именно: судак — 28 экземпляров», — сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

Специалисты оценили ущерб в почти 100,5 тысяч гривен.

На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Ведомости внесли в ЕРДР.

В патруле напоминают, что на водных объектах региона полностью запрещен вылов рыб путем любительского, спортивного и промыслового рыболовства.

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