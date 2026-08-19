Как Печенеги восстанавливаются после трагического обстрела (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места вчерашнего «прилета» в Печенегах. 18 августа по поселку ударили российские ракеты типа «Бандероль». Обстрел унес жизни десяти людей, почти два десятка жителей пострадали. На данный момент специалисты работают над восстановлением разрушенного.

Синегубов отметил: разрушения значительные. Повреждены дома, магазины, кафе и авто.

«Вместе с подразделениями ГСЧС и представителями громады к ликвидации последствий обстрела присоединились благотворительные организации: НПО «Координационный гуманитарный центр» и НПО «Проліска». Волонтеры помогают закрывать поврежденные контуры зданий, привозят строительные материалы, поддерживают пострадавших», – написал Синегубов.

Восстановительные работы все еще продолжаются, отметил начальник ХОВА.

Напомним, двумя ракетами «Бандероль» ударила российская армия по Печенегам утром 18 августа. «Прилет» произошел по центру поселка в 08:40, когда люди ехали на работу, отметил поселковый голова Сергей Гусаров. Враг попал в район автостанции, а также местного кафе. Повреждены дома и почтовое отделение. На месте возникли пожары — горели здания и автомобили. По данным ГСЧС, погибли десять человек. Еще 18 — пострадали. 18 и 19 августа в громаде объявили днями траура. На трагедию в Печенегах отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина обязательно ответит на этот российский удар.