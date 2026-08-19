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Как Печенеги восстанавливаются после трагического обстрела (фото)

Общество 11:17   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как Печенеги восстанавливаются после трагического обстрела (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места вчерашнего «прилета» в Печенегах. 18 августа по поселку ударили российские ракеты типа «Бандероль». Обстрел унес жизни десяти людей, почти два десятка жителей пострадали. На данный момент специалисты работают над восстановлением разрушенного.

Синегубов отметил: разрушения значительные. Повреждены дома, магазины, кафе и авто.

Восстановительные работы в Печенегах

«Вместе с подразделениями ГСЧС и представителями громады к ликвидации последствий обстрела присоединились благотворительные организации: НПО «Координационный гуманитарный центр» и НПО «Проліска».  Волонтеры помогают закрывать поврежденные контуры зданий, привозят строительные материалы, поддерживают пострадавших», – написал Синегубов.

Восстановительные работы в Печенегах

Восстановительные работы все еще продолжаются, отметил начальник ХОВА.

Напомним, двумя ракетами «Бандероль» ударила российская армия по Печенегам утром 18 августа. «Прилет» произошел по центру поселка в 08:40, когда люди ехали на работу, отметил поселковый голова Сергей Гусаров. Враг попал в район автостанции, а также местного кафе. Повреждены дома и почтовое отделение. На месте возникли пожары — горели здания и автомобили. По данным ГСЧС, погибли десять человек. Еще 18 — пострадали. 18 и 19 августа в громаде объявили днями траура. На трагедию в Печенегах отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина обязательно ответит на этот российский удар.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 11:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места вчерашнего «прилета» в Печенегах.".