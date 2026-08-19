Як Печеніги відновлюються після трагічного обстрілу (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця вчорашнього “прильоту” у Печенігах. 18 серпня по селищу вдарили російські ракети типу “бандероль”. Обстріл забрав життя десяти людей, майже два десятки мешканців постраждали. Наразі фахівці працюють над відновленням зруйнованого.

Синєгубов зазначив: руйнації значні. Пошкоджені будинки, магазини, кафе та авто.

“Разом із підрозділами ДСНС та представниками громади до ліквідації наслідків обстрілу долучилися благодійні організації: НУО «Координаційний гуманітарний центр» та НУО «Проліска». Волонтери допомагають закривати пошкоджені контури будівель, привозять будівельні матеріали, підтримують постраждалих“, – написав Синєгубов.

Відновлювальні роботи все ще тривають, зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, двома ракетами «Бандероль» вдарила російська армія по Печенігах вранці 18 серпня. «Приліт» стався по центру селища о 08:40, коли люди їхали на роботу, відзначив селищний голова Сергій Гусаров. Ворог поцілив у район автостанції, а також місцевого кафе. Пошкоджені навколишні будинки та поштове відділення. На місці виникли пожежі – горіли будівлі та автівки. За даними ДСНС, загинули десять людей. Ще 18 – постраждали. 18 та 19 серпня в громаді оголосили днями жалоби. На трагедію в Печенігах зреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна обов’язково відповість на цей російський удар.