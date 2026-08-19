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Як Печеніги відновлюються після трагічного обстрілу (фото)

Події 11:17   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як Печеніги відновлюються після трагічного обстрілу (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця вчорашнього “прильоту” у Печенігах. 18 серпня по селищу вдарили російські ракети типу “бандероль”. Обстріл забрав життя десяти людей, майже два десятки мешканців постраждали. Наразі фахівці працюють над відновленням зруйнованого.

Синєгубов зазначив: руйнації значні. Пошкоджені будинки, магазини, кафе та авто.

Відновлювальні роботи у Печенігах

Разом із підрозділами ДСНС та представниками громади до ліквідації наслідків обстрілу долучилися благодійні організації: НУО «Координаційний гуманітарний центр» та НУО «Проліска». Волонтери допомагають закривати пошкоджені контури будівель, привозять будівельні матеріали, підтримують постраждалих“, – написав Синєгубов.

Відновлювальні роботи у Печенігах

Відновлювальні роботи все ще тривають, зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, двома ракетами «Бандероль» вдарила російська армія по Печенігах вранці 18 серпня. «Приліт» стався по центру селища о 08:40, коли люди їхали на роботу, відзначив селищний голова Сергій Гусаров. Ворог поцілив у район автостанції, а також місцевого кафе. Пошкоджені навколишні будинки та поштове відділення. На місці виникли пожежі – горіли будівлі та автівки. За даними ДСНС, загинули десять людей. Ще 18 – постраждали. 18 та 19 серпня в громаді оголосили днями жалоби. На трагедію в Печенігах зреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна обов’язково відповість на цей російський удар.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 11:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця вчорашнього “прильоту” у Печенігах.".