Live
  • Сб 03.10.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Двоє чоловіків постраждали через вибух невідомого предмета на Харківщині

Події 17:50   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Двоє чоловіків постраждали через вибух невідомого предмета на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов застерігає: мінна небезпека на Харківщині залишається високою. Сьогодні, 3 жовтня, вранці у селі Безруки двоє людей зазнали поранень внаслідок вибуху невідомого предмета.

«Постраждалі – чоловіки 30 і 59 років. Їх госпіталізували, наразі медики надають усю необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 23 вересня в Ізюмському районі, за межами міста Балаклія, водій трактора в лісі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху чоловік постраждав, повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області. Рятувальники закликають жителів не відвідувати ліси, поля та інші території, де велись бойові дії. У разі виявлення підозрілого предмета — не наближайтеся, не торкайтеся та телефонуйте 101 або 112.

Читайте також: FPV атакував авто на трасі Золочів-Дергачі: загинув чоловік

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне за 3 жовтня: обстріли РФ, успіх прикордонників
Новини Харкова — головне за 3 жовтня: обстріли РФ, успіх прикордонників
03.10.2026, 17:52
ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять
ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять
03.10.2026, 11:42
Три боєприпаси знайшли під час прокладання водогону під Харковом
Три боєприпаси знайшли під час прокладання водогону під Харковом
03.10.2026, 15:39
Масова загибель риби на Харківщині: відомі результати дослідження води
Масова загибель риби на Харківщині: відомі результати дослідження води
03.10.2026, 13:46
Прикордонники повернули понад 10 кв. км у Харківській області (відео)
Прикордонники повернули понад 10 кв. км у Харківській області (відео)
03.10.2026, 14:12
FPV атакував авто на трасі Золочів-Дергачі: загинув чоловік
FPV атакував авто на трасі Золочів-Дергачі: загинув чоловік
03.10.2026, 16:03

Новини за темою:

03.10.2026
Прикордонники повернули понад 10 кв. км у Харківській області (відео)
03.10.2026
Масова загибель риби на Харківщині: відомі результати дослідження води
03.10.2026
ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять
03.10.2026
49 постраждалих, п’ятеро загиблих: чим атакувала РФ Харківщину за добу
03.10.2026
Ворог атакував на Харківщині 16 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє чоловіків постраждали через вибух невідомого предмета на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 3 жовтня, вранці у селі Безруки двоє людей зазнали поранень внаслідок вибуху невідомого предмета.".