Двоє чоловіків постраждали через вибух невідомого предмета на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов застерігає: мінна небезпека на Харківщині залишається високою. Сьогодні, 3 жовтня, вранці у селі Безруки двоє людей зазнали поранень внаслідок вибуху невідомого предмета.

«Постраждалі – чоловіки 30 і 59 років. Їх госпіталізували, наразі медики надають усю необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 23 вересня в Ізюмському районі, за межами міста Балаклія, водій трактора в лісі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху чоловік постраждав, повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області. Рятувальники закликають жителів не відвідувати ліси, поля та інші території, де велись бойові дії. У разі виявлення підозрілого предмета — не наближайтеся, не торкайтеся та телефонуйте 101 або 112.