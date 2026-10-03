FPV атакував авто на трасі Золочів-Дергачі: загинув чоловік

3 жовтня близько 09:00 окупанти FPV-дроном атакували автомобіль Renault на автошляху Золочів-Дергачі поблизу села Маслії.

Внаслідок удару загинув 66-річний мешканець селища Золочів. Автомобіль знищений, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Нагадаємо, автомобіль “Газмережі” потрапив під удар FPV дроном в одному із населених пунктів Золочівської громади. У машині було п’ятеро працівників, які їхали на ремонтні роботи. Вони вчасно помітили безпілотник і встигли залишити автомобіль до влучання, повідомили у Харківській філії “Газмережі”. Ніхто не постраждав. Автомобіль пошкоджено.