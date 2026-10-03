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Прикордонники повернули понад 10 кв. км у Харківській області (відео)

Фронт 14:12   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Прикордонники повернули понад 10 кв. км у Харківській області (відео) Скриншот

Прикордонна бригада «Форпост» повернула під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку. З початку літа воїни також знищили понад 100 російських військовослужбовців і взяли в полон ще сімох.

Як повідомили у ДПСУ, 10 червня бригада прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку.

«На той момент ситуація на цьому відтинку фронту вже тривалий час залишалася напруженою. Противник систематично атакував наші позиції на передньому краї, завдавав ударів по логістиці та намагався порушити забезпечення підрозділів. Не маючи успіху у відкритих штурмових діях, ворог зробив ставку на іншу тактику – малі піхотні групи намагалися непомітно проникати між позиціями СОУ, інфільтруватися в тил, накопичуватися в укриттях, а звідти проводити подальші штурмові дії. «Форпост» змінює ситуацію. Крок за кроком прикордонники знаходили місця накопичення ворожих груп, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль територію. За чотири місяці бойової роботи у власній смузі, бригадою «Форпост» було повернуто під контроль понад 10 квадратних кілометрів території», – зазначили у ДПСУ.

Крім цього, військові знищили 118 військовослужбовців противника, ще сім – взято в полон.

Відео: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 14:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонна бригада «Форпост» повернула під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку.".