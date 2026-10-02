Вбитого пенсіонера знайшли у лісі на Харківщині: підозрюють двох чоловіків

Правоохоронці підозрюють двох чоловіків у вбивстві 69-річного чоловіка на Харківщині. Його тіло, за версією слідства, фігуранти намагалися сховати.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 27 вересня до копів звернулися родичі мешканця одного з сіл Берестинського району та повідомили про його зникнення. Вони розповіли, що двома днями раніше чоловік планував поїхати до Харкова, після чого перестав виходити на зв’язок.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів 29 вересня поліцейські виявили тіло зниклого чоловіка у лісосмузі поблизу водойми в тому ж районі, де він проживав. Неподалік правоохоронці знайшли особисті речі потерпілого, зокрема пошкоджений мобільний телефон та фрагменти одягу», – зазначили копи.

Під час розслідування з’ясувалося, що вдома у 69-річного потерпілого між господарем та двома місцевими мешканцями віком 35 та 40 років виник конфлікт. Під час сварки фігуранти завдали літньому чоловіку численних ударів та задушили його. Він помер на місці.

«Після скоєного фігуранти за допомогою мотоблока зі спеціальним причепом перевезли тіло загиблого до лісосмуги та, намагаючись приховати сліди злочину, прикрили його сухим гіллям», – встановили у поліції.

Обох чоловіків затримали. Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання у Харкові.

Нагадаємо, 2 жовтня близько 02:30 на тротуарі по вулиці Сумській виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Померлий – 33-річний уродженець Вінницької області. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.