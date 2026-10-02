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Убитого пенсионера нашли в лесу на Харьковщине: подозревают двух мужчин

Общество 15:28   02.10.2026
Виктория Яковенко
Убитого пенсионера нашли в лесу на Харьковщине: подозревают двух мужчин

Правоохранители подозревают двух мужчин в убийстве 69-летнего на Харьковщине. Его тело, по версии следствия, фигуранты пытались скрыть.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 27 сентября к копам обратились родственники жителя одного из сел Берестинского района и сообщили о его исчезновении. Они рассказали, что двумя днями ранее мужчина планировал уехать в Харьков, после чего перестал выходить на связь.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий 29 сентября полицейские обнаружили тело пропавшего мужчины в лесополосе вблизи водоема в том же районе, где он проживал. Недалеко от правоохранителей нашли личные вещи потерпевшего, в том числе поврежденный мобильный телефон и фрагменты одежды», — отметили копы.

В ходе расследования выяснилось, что дома у 69-летнего потерпевшего между хозяином и двумя местными жителями в возрасте 35 и 40 лет возник конфликт. Во время ссоры фигуранты нанесли пожилому мужчине многочисленные удары и задушили его. Он умер на месте.

«После совершённого фигуранты с помощью мотоблока со специальным прицепом перевезли тело погибшего к лесополосе и, пытаясь скрыть следы преступления, прикрыли его сухими ветками», — установили в полиции.

Обоих мужчин задержали. Им сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания в Харькове.

убийство на Харьковщине

убийство на Харьковщине

убийство на Харьковщине

убийство на Харьковщине

Напомним, 2 октября около 02:30 на тротуаре по улице Сумской обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Умерший – 33-летний уроженец Винницкой области. Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 15:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают двух мужчин в убийстве 69-летнего на Харьковщине. Его тело, по версии следствия, фигуранты пытались скрыть.".