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Заморозки уже близко: предупреждение для жителей Харькова и области

Общество 13:41   02.10.2026
Виктория Яковенко
Заморозки уже близко: предупреждение для жителей Харькова и области

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 октября.

«Ночью 4 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 3°», – пишет Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее Укргидрометцентр и ГСЧС предупредили о том, что в Украину идут заморозки. Первыми минусовые температуры ощутят в западных и северных областях страны. В остальных регионах заморозки начнутся 2-3 октября.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 октября.".