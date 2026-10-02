Заморозки уже близко: предупреждение для жителей Харькова и области

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 октября.

«Ночью 4 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 3°», – пишет Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее Укргидрометцентр и ГСЧС предупредили о том, что в Украину идут заморозки. Первыми минусовые температуры ощутят в западных и северных областях страны. В остальных регионах заморозки начнутся 2-3 октября.