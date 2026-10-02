Взрывы в Харькове: по городу ударили КАБы

Около 15:15 в Харькове было слышно несколько взрывов. Город атаковали КАБы.

Попадание зафиксировали в Слободском районе. Последствия уточняются, написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, никакой паники сейчас у харьковчан нет, констатировал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. Он отметил, что в городе находится 1,4 млн человек, среди них — 225 тысяч переселенцев. Терехов добавил, что не наблюдают тенденции, чтобы люди выезжали. Напротив – жители возвращаются, если есть возможность. Мэр также очень осторожно рассказал о подготовке города к зиме. Говорит: коммунальщики делают все возможное.