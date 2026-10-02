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Взрывы в Харькове: по городу ударили КАБы

Происшествия 15:19   02.10.2026
Виктория Яковенко
Взрывы в Харькове: по городу ударили КАБы Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 15:15 в Харькове было слышно несколько взрывов. Город атаковали КАБы.

Попадание зафиксировали в Слободском районе. Последствия уточняются, написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, никакой паники сейчас у харьковчан нет, констатировал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. Он отметил, что в городе находится 1,4 млн человек, среди них — 225 тысяч переселенцев. Терехов добавил, что не наблюдают тенденции, чтобы люди выезжали. Напротив – жители возвращаются, если есть возможность. Мэр также очень осторожно рассказал о подготовке города к зиме. Говорит: коммунальщики делают все возможное.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 15:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:15 в Харькове было слышно несколько взрывов. Город атаковали КАБы.".