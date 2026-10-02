У ХОВА попередили про розмінування на Харківщині – де буде гучно

Сьогодні, 2 жовтня, вибухотехніки займатимуться розмінуванням на Чугуївщині, попереджають у пресслужбі ХОВА.

Таким чином, гучно буде з 10:00 до 15:00 поблизу населеного пункту Таранівка Зміївської громади Чугуївського району.

Можливі звуки вибухів – це планове знешкодження вибухонебезпечних предметів, додали в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що понад 95 гектарів територій розмінували фахівці за тиждень на Харківщині. Про це написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Загалом фахівці знешкодили 1343 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів щодо розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності, нагадав він.