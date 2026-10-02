Тричі за вечір по Харкову вдарили FPV: у прокуратурі показали наслідки

Про наслідки ударів FPV-дронів у Київському районі розповіли вранці 2 жовтня в Харківській облпрокуратурі.

Перший удар по місту зафіксували напередодні, 1 жовтня, близько 18:15. Тоді БпЛА вдарив по дереву, встановили у прокуратурі.

Ще один удар був уже о 21:50 – тоді FPV-дрони впали на сходи біля магазину.

“Ще один удар стався орієнтовно о 22:05. Безпілотник влучив у покрівлю адміністративної будівлі навчальної установи. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.