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Тричі за вечір по Харкову вдарили FPV: у прокуратурі показали наслідки

Події 09:43   02.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тричі за вечір по Харкову вдарили FPV: у прокуратурі показали наслідки

Про наслідки ударів FPV-дронів у Київському районі розповіли вранці 2 жовтня в Харківській облпрокуратурі.

Перший удар по місту зафіксували напередодні, 1 жовтня, близько 18:15. Тоді БпЛА вдарив по дереву, встановили у прокуратурі.

Наслідки обстрілу Харкова 2 жовтня

Ще один удар був уже о 21:50 – тоді FPV-дрони впали на сходи біля магазину.

Наслідки обстрілу Харкова 2 жовтня

Ще один удар стався орієнтовно о 22:05. Безпілотник влучив у покрівлю адміністративної будівлі навчальної установи. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів FPV-дронів у Київському районі розповіли вранці 2 жовтня в Харківській облпрокуратурі.".