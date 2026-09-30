Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. У цей день 2022-го Україна подала заявку на вступ до НАТО. У 2016-му знайшли дві картини Ван Гога, які викрали з музею за 14 років до цього. У 1946-му почалося оголошення вироків на Нюрнберзькому процесі. У 1938-му європейські країни підписали Мюнхенську угоду, згідно з якою Німеччина без бою отримала Судетську область Чехословаччини. У 1928-му народився Елі Візель – письменник, який пережив Голокост і став лауреатом Нобелівської премії миру. У 1791-му відбулася прем’єра останньої опери Моцарта. У 1139 році стався вбивчий землетрус у Гянджі (на території сучасного Азербайджану).

Свята та пам’ятні дати 30 вересня

30 вересня в Україні – Всеукраїнський день бібліотек.

У світі: Міжнародний день перекладача.

Остання середа вересня – це Всесвітній день шкільного молока та День жіночого здоров’я та фітнесу.

Також сьогодні: Міжнародний день подкастів, День грязелікування.

30 вересня в історії

30 вересня 1139 року стався землетрус у Гянджі (нині це друге за розміром місто Азербайджану). Докладніше.

30 вересня 1791 року відбулася прем’єра останньої опери Моцарта – “Чарівна флейта”. Докладніше.

30 вересня 1928 року в румунській Трансільванії народився Елі Візель – письменник та лауреат Нобелівської премії миру. Він пережив Голокост і став одним із найвідоміших авторів, які писали про цю трагедію.

У 1940 році після Другого Віденського арбітражу Північну Трансільванію, де жила родина Візеля, включили до складу Угорщини. Ця країна була союзницею нацистської Німеччини, проте ще під час війни розпочала переговори з Великою Британією та США. У 1944-му нацисти ввели свої війська та окупували Угорщину. Саме після цього почалися масові депортації єврейського населення в Аушвіц-Біркенау.

“Після окупації Угорщини німецькими військами в 1944 році родину Візелів депортували до концентраційного табору та центру смерті Аушвіц у Польщі, окупованій нацистською Німеччиною. Після прибуття матір та молодшу сестру Елі Візеля вбили в газовій камері. Візеля та його батька відібрали для примусових робіт, навмисно піддаючи голоду, холоду та знущанням. На початку 1945 року їх обох змусили вирушити маршем смерті до концентраційного табору Бухенвальд, де батько Візеля заразився дизентерією. Він помер невдовзі після їхнього прибуття, 29 січня. Протягом наступних кількох місяців охоронці вбивали тисячі в’язнів щодня. Однак 17-річний Елі був ще живий, коли солдати союзників звільнили табір 11 квітня”, – пише сайт Нобелівської премії.

Свій досвід перебування в нацистських концтаборах Елі Візель описав у мемуарах “Ніч”. Книга вийшла у 1958 році – після тривалої та непростої історії перероблення та пошуку видавця. Вона не здобула миттєвої слави та успіху, але поступово розійшлася мільйонами екземплярів і була перекладена більш ніж 30 мовами.

30 вересня 1938 року уклали Мюнхенську угоду. Вона стала піком “політики умиротворення”, яку намагалися проводити Франція та Велика Британія щодо гітлерівської Німеччини. Європейські країни дозволили собі розділити Чехословаччину – навіть без її участі у переговорах. Докладніше.

30 вересня 1939 року після захоплення Польщі нацистською Німеччиною та СРСР у Парижі створили уряд Польщі у вигнанні. Докладніше.

30 вересня 1946 року у Нюрнберзі почали оголошувати вироки нацистським злочинцям – підсудним на Нюрнберзькому процесі. Докладніше.

30 вересня 2016 року знайшли дві картини Ван Гога, викрадені з музею Амстердама за 14 років до того: “Вид на море у Северінсен” (1882) та “Паства виходить з реформістської церкви в Нью Нене” (1884-1885). Докладніше.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО.

Церковне свято 30 вересня

30 вересня за новим церковним календарем християни вшановують пам’ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. А також – священномученика Григорія, єпископа, просвітника Великої Вірменії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ранок похмурий, то найближчі дні будуть теплі.

Суха погода 30 вересня віщує, що зима буде нескоро.

Якщо йде дощ, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 30 вересня

Не можна ходити в брудному одязі та спати в несвіжому ліжку.

Не можна пускати в дім чужих людей.

День не підходить для того, щоб робити ремонт.