На Салтівці завершили розбір завалів після удару по багатоповерхівці (відео)

Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова завершені, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу, що стався 28 вересня, у будинку було значне руйнування з другого по четвертий поверхи.

«До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ». Рятувальники розчищали завали, верхолази проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку», – розповіли у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 43 людини постраждали, серед них – 11 дітей, внаслідок повітряної атаки, якої місто зазнало близько 04:00 28 вересня. «Прильоти» були в Салтівському та Київському районах. Яку саме зброю застосували росіяни, встановлювали протягом дня. За попередньою версією – це були КАБи. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірність удару ракетою «Бандероль». У Київському районі прилетіло по приватному сектору. На Салтівці влучання було прямо в багатоповерхівку. Зруйноване перекриття між третім і четвертим поверхами. У квартирі, куди поцілили окупанти, перебували троє дітей. Дивом вони не зазнали важких поранень. Батько виніс їх із помешкання самостійно.