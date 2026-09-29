Live
  • Вт 29.09.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.82
  • EUR 50.97

На Салтівці завершили розбір завалів після удару по багатоповерхівці (відео)

Події 14:39   29.09.2026
Вікторія Яковенко
На Салтівці завершили розбір завалів після удару по багатоповерхівці (відео)

Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова завершені, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу, що стався 28 вересня, у будинку було значне руйнування з другого по четвертий поверхи.

«До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ». Рятувальники розчищали завали, верхолази проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку», – розповіли у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

закончили разбирать завалы на Салтовке

Нагадаємо, 43 людини постраждали, серед них – 11 дітей, внаслідок повітряної атаки, якої місто зазнало близько 04:00 28 вересня. «Прильоти» були в Салтівському та Київському районах. Яку саме зброю застосували росіяни, встановлювали протягом дня. За попередньою версією – це були КАБи. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірність удару ракетою «Бандероль». У Київському районі прилетіло по приватному сектору. На Салтівці влучання було прямо в багатоповерхівку. Зруйноване перекриття між третім і четвертим поверхами. У квартирі, куди поцілили окупанти, перебували троє дітей. Дивом вони не зазнали важких поранень. Батько виніс їх із помешкання самостійно.

Читайте також: Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

На Салтівці завершили розбір завалів після удару по багатоповерхівці (відео)
На Салтівці завершили розбір завалів після удару по багатоповерхівці (відео)
29.09.2026, 14:39
Скажена кішка покусала мешканців у Новопокровській громаді – ввели карантин
Скажена кішка покусала мешканців у Новопокровській громаді – ввели карантин
29.09.2026, 11:46
«Лозовенківське море» зникне: під Харковом облаштовують зливову каналізацію
«Лозовенківське море» зникне: під Харковом облаштовують зливову каналізацію
29.09.2026, 12:10
Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов
Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов
29.09.2026, 12:41
Виготовили бомбу для теракту: подружжя судитимуть у Харкові – прокуратура
Виготовили бомбу для теракту: подружжя судитимуть у Харкові – прокуратура
29.09.2026, 13:40
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
29.09.2026, 06:00

Новини за темою:

29.09.2026
Привітати педагогів на День вчителя стало дорожче: ціни на квіти у Харкові
29.09.2026
Виготовили бомбу для теракту: подружжя судитимуть у Харкові – прокуратура
29.09.2026
«Хвилями» – Терехов розповів про інтенсивність ударів по Харкову (відео)
29.09.2026
Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов
28.09.2026
Успіх під Дворічною: «Хартія» взяла під контроль чергову територію (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Салтівці завершили розбір завалів після удару по багатоповерхівці (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 14:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі Харкова завершені, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".