РФ хоче відрізати північно-східну частину Харківщини – Машовець (відео)

Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець розповів про плани ворога на Південно-Слобожанському напрямку. А також повідомив, де зараз концентрує зусилля ворог на Куп’янщині.

«Противник продовжує реалізацію планів щодо відрізання північно-східного кута Харківської області на схід від річки Сіверський Донець. Намагаються наступати на Великий Бурлук через Білий Колодязь та мають кілька вклинень також у прикордонні. Поки що без особливих змін, але я б хотів акцентувати увагу на зусиллях противника атакувати на схід від Вовчанська. Противник втягнувся там у виснажливі лобові бої на південь від міста і на південний схід, тому він сконцентрував частину своїх зусиль на схід від цього району. Намагаючись повністю зайняти район між держкордоном та річкою Вовча, на схід від міста, має вклинення на тактичному рівні. Тут у районі Артільного також є вклинення. Тобто противник, очевидно, намагається відрізати північно-східну частину Харківської області. Практично за такою ж схемою як у районі Сум їм вдалося зайняти північно-східну невелику частину області», – зазначив Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE.

На Куп’янському напрямку аналітик відзначив два процеси. За його словами, тут ворог концентрує зусилля на ліквідації Куп’янського плацдарму ЗСУ.

«Намагаючись масово проникнути у східну частину, так зване Заоскілля, через Петропавлівку, Кучерівку тощо діє. І водночас на плацдармі 6-ї армії на Осколі ЗСУ ведуть контратакуючі дії за загальним напрямком Западне-Масютівка. Намагаючись повністю ліквідувати південну частину плацдарму, з якою противник мав можливість інфільтрувати у західну частину Куп’янська штурмову піхоту. Там ідуть запеклі бої зараз за південну частину, ЗСУ вийшли до околиць Дворічної, звільнили село Западне та пробиваються на цьому відрізку між Голубівкою та Дворічною на широкому фронті до річки Оскіл. Намагаючись повністю ліквідувати південну частину плацдарму противника», – підсумував експерт.

Відео: NEMYRIALIVE