Двоє людей постраждали на Харківщині за добу – Синєгубов
Внаслідок російських обстрілів Харківщини протягом минулої доби постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“На трасі біля с. Миронівка Золочівської громади поранено 28-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнав поранень 44-річний чоловік. Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Салтівський, Індустріальний, Київський, Слобідський райони Харкова“, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- ракета;
- РСЗВ;
- три БпЛА типу «молния»;
- дев’ять fpv-дронів;
- 127 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена критична інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.