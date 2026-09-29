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Двоє людей постраждали на Харківщині за добу – Синєгубов

Події 08:58   29.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей постраждали на Харківщині за добу – Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів Харківщини протягом минулої доби постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

На трасі біля с. Миронівка Золочівської громади поранено 28-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнав поранень 44-річний чоловік. Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Салтівський, Індустріальний, Київський, Слобідський райони Харкова“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • РСЗВ;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 127 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена критична інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 08:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів Харківщини протягом минулої доби постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".