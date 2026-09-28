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Росіяни залишають Куп’янщину, прикриваючись цивільними – “Хартія”

Україна 11:37   28.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни залишають Куп’янщину, прикриваючись цивільними – “Хартія”

У 2-му корпусі НГУ «Хартія» показали відео, на якому росіяни залишають Куп’янщину через газову трубу. Однак військової форми на окупантах не було, до того ж із ними йшли мирні жителі – люди похилого віку та діти. Українські військові пояснюють: таким чином ворог, ймовірно, намагався убезпечити себе від ударів ЗСУ під час виходу з позицій. 

“На відео видно дев’ятьох людей: дітей, літніх людей, одну людину на милицях. Поруч із ними йдуть чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стареньких”, – написали українські військові.

Через загрозу удару по мирних жителях – українські військові не відкрили вогонь. Саме на це і розраховував ворог, викрадаючи місцевих, вважають у “Хартії”.

“Ми задокументували цей випадок. Матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів”, – додали в повідомленні.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 11:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2-му корпусі НГУ «Хартія» показали відео, на якому росіяни залишають Куп’янщину через газову трубу.".