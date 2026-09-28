За добу через удари РФ по Харківщині загинув чоловік, постраждали 27 людей

Один загиблий та 27 постраждалих – такі наслідки обстрілів Харківської області за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 25 людей, зокрема 9 дітей; у с. Шестакове Старосалтівської громади загинув 67-річний чоловік, зазнала гострої реакції на стрес 65-річна жінка; у сел. Шевченкове отримав гостру реакцію на стрес 60-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:

шість КАБів;

два БпЛА типу «молния»;

шість fpv-дронів;

69 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.