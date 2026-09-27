Помер хлопчик, що отримав опіки внаслідок атаки дронами по Харківщині

Помер 13-річний Олександр Цацька, який отримав 60% опіків внаслідок удару російського БпЛА по приватному будинку в селі Катеринівка Лозівського району.

Про це повідомив Сергій Зеленський, голова Лозівської міської територіальної громади.

«Лікарі до останнього подиху самовіддано боролися за життя хлопчика. Опіки близько 60% тіла, з яких 20% були критично глибокими, виявилися надто важкими для дитячого серця. Ця страшна трагедія увірвалася в родину під час жорстокого російського удару по селу Катеринівка 21 вересня», – розповів Зеленський.

Ворожа атака не лише забрала рідну домівку, а й одразу обірвала життя мами Олександра — Ірини Цацьки, яка була відомою в громаді майстринею і волонтеркою.

«Сашко був надзвичайно світлою, доброю і щирою дитиною — гідним сином своєї матері. Від імені всієї громади та від себе особисто висловлюю найщиріші, найглибші співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Сашка та Ірину», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 21 вересня мер Лозової Сергій Зеленський повідомляв, що з ночі ворог масовано обстрілює Лозівську громаду. Він інформував про двох загиблих жінок. Були постраждалі у важкому стані, серед них – дитина.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, БпЛА атакував вранці село Катеринівка Лозівського району. Удар прийшовся по приватному будинку. Відомо, що постраждав 13-річний хлопчик – його госпіталізували із тяжкими опіками, мама дитини загинула.

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив імена жертв російської атаки: внаслідок масованого удару по громаді загинули дві мешканки, які все життя присвятили освіті, культурі та вихованню дітей.